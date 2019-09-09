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9 сентября • обновлено в 23:28
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/ Криминал

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

3.9т Читать материал на украинском

Руфер Григорий Кириленко, известный как Mustang Wanted, заявил, что его ограбили и побили охранники на одной из строек в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже. Приехала полиция, и не знают, что делать. Не могут даже камеры у охранников забрать", – сообщил он, попросив у подписчиков помощи.

На этот призыв откликнулись немало юзеров. "Все окей. Кто был не прав – извинился, с охраной разобрались, все вещи вернули", – рассказал руфер в следующем посте.

Новости
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Григорий Кириленко

Григорий Кириленко

Facebook Григорий Мустанг

Отметим, ранее Мустанг забрался на 190-метровую телебашню во Львове, а также показал, как разрисовал звезду на высотке в Москве в сине-желтые цвета. В Киеве он одел на голову "Родине-матери" венок. В 2015 году руфер пошел воевать в полк "Азов" на Донбасс.

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

Facebook Григорий Мустанг

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

Facebook Григорий Мустанг

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

Facebook Григорий Мустанг

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

Facebook Григорий Мустанг

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

Facebook Григорий Мустанг

В Киеве побили и ограбили известного руфера Мустанга: он попросил о помощи

Facebook Григорий Мустанг

Как писал OBOZREVATEL, на улице Рабочей в Днепре разбилась 15-летняя девочка-руфер. Она упала с балкона многоэтажного дома и от полученных травм скончалась на месте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Mustang Wanted
Место
Украина Киев
Тег
фотографии
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