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В Киеве пес искусал лицо годовалому ребенку: что известно

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В Киеве госпитализировали в больницу годовалую девочку, которую собака укусила за лицо.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, инцидент произошел на ул. Валковская в Подольском районе. В результате ребенок получил значительные укусы и был доставлен в отделение детской клинической больницы №7.

По предварительной информации, на малышку напал домашний пес. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Животное укусило ребенка за лицо (иллюстрация)

Животное укусило ребенка за лицо (иллюстрация)

Фото из открытых источников

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Случай произошел на ул. Валковская

Случай произошел на ул. Валковская

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области бездомный пес напал на 6-летнюю девочку и разорвал ей лицо.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украиныдети
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