В Киеве пес искусал лицо годовалому ребенку: что известно

В Киеве госпитализировали в больницу годовалую девочку, которую собака укусила за лицо.
Как сообщили OBOZREVATEL медики, инцидент произошел на ул. Валковская в Подольском районе. В результате ребенок получил значительные укусы и был доставлен в отделение детской клинической больницы №7.
По предварительной информации, на малышку напал домашний пес. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Животное укусило ребенка за лицо (иллюстрация)
Фото из открытых источников
Случай произошел на ул. Валковская
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области бездомный пес напал на 6-летнюю девочку и разорвал ей лицо.
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