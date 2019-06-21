В Киеве пес искусал лицо годовалому ребенку: что известно

В Киеве госпитализировали в больницу годовалую девочку, которую собака укусила за лицо.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, инцидент произошел на ул. Валковская в Подольском районе. В результате ребенок получил значительные укусы и был доставлен в отделение детской клинической больницы №7.

По предварительной информации, на малышку напал домашний пес. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Животное укусило ребенка за лицо (иллюстрация) Фото из открытых источников

Случай произошел на ул. Валковская Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области бездомный пес напал на 6-летнюю девочку и разорвал ей лицо.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!