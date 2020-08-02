В Киеве поймали педофила: занимался сексом в машине. Фото подозреваемого

В Киеве поймали педофила, который занимался оральным сексом с несовершеннолетним в авто, припаркованном по улице Балукова.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, машину Lada заметили сотрудники Департамента охраны, когда проезжали мимо.

В результате был задержан 50-летний мужчина, его передали полицейским. Пострадавшим оказался 13-летний парень.

Подозреваемый. Facebook / Киев Оперативный

В Киеве поймали педофила. Facebook / Киев Оперативный

Предварительно, задержанного поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст 156 УК (развращение несовершеннолетних).

Мужчину задержали по улице Балукова. Facebook / Киев Оперативный

Мужчину задержали по улице Балукова. Facebook / Киев Оперативный

Подозреваемый. Facebook / Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Волынской области приговорили к пяти годам тюрьмы педофила, который надругался над 7-летней девочкой. Развратные действия мужчина совершил в отношении дочери своих знакомых, когда их не было дома.