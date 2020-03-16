Украл ребенка и пытался изнасиловать мужчину: в Киеве задержали извращенца. Видео

В Подольском районе Киева в понедельник, 16 марта, задержали предполагаемого педофила, который пытался украсть мальчика на проспекте Василия Порика.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Задержанный в Киеве мужчина facebook.com/KyivOperativ

Подозреваемый схватил мальчика на улице, но мама успела выхватить сына из рук злоумышленника.

"Тот испугался и убежал, но потом забежал в подъезд и, перепутав мужчину с ребенком, пытался совершить с ним насильственный половой акт", – сказано в сообщении.

Задержанный на видео заявил, что его жертве около 30-ти и с ним он "не так чтобы очень" знаком.

Отмечается, что несколько дней назад в Подольском районе неизвестный изнасиловал девочку. Предполагается, что преступление совершил один и тот же человек.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика. Полиция задержала подозреваемого местного жителя.

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