Показал половой орган и угрожал: в Киеве педофил напал на школьницу

В Дарницком районе Киева, на улице Михаила Драгоманова, 18, пожилой мужчина приставал к 11-летней девочке. Он показал ей половой орган и угрожал, чтобы ребенок молчал.

Инцидент произошел во второй половине дня 22 октября. Об этом написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Как изданию сообщили в правоохранительных органах, 11-летняя девочка возвращалась домой из школы. А когда она зашла в арку дома – к ней подошел пожилой мужчина.

В Киеве педофил напал на школьницу. Иллюстрация

Он снял штаны и начал показывать ребенку половой орган, а после нагнул девочку к нему. При этом мужчина пригрозил школьнице, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, иначе – "в следующий раз будет хуже".

После инцидента он ушел. Полицейские отобрали пояснения для дальнейших разбирательств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Подольском районе Киева к девятилетней девочке также приставал мужчина. Он трогал ее за интимные места и предлагал сделать то же самое.

В Киеве вокруг школы №123 вспыхнул скандал из-за обвинений в домогательстве. Неизвестный мужчина проник на территорию учебного заведения и начал приставать к первокласснику в туалете.

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападениях с целью совершения развратных действий на детей в школах Киева, во всем сознался и дал показания следствию.

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