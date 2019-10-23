Главная Новости
23 октября • обновлено в 14:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Показал половой орган и угрожал: в Киеве педофил напал на школьницу

1.3т Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева, на улице Михаила Драгоманова, 18, пожилой мужчина приставал к 11-летней девочке. Он показал ей половой орган и угрожал, чтобы ребенок молчал.

Инцидент произошел во второй половине дня 22 октября. Об этом написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Как изданию сообщили в правоохранительных органах, 11-летняя девочка возвращалась домой из школы. А когда она зашла в арку дома – к ней подошел пожилой мужчина.

В Киеве педофил напал на школьницу. Иллюстрация

В Киеве педофил напал на школьницу. Иллюстрация

Он снял штаны и начал показывать ребенку половой орган, а после нагнул девочку к нему. При этом мужчина пригрозил школьнице, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, иначе – "в следующий раз будет хуже".

Новости
"Видела, что этот му*ак делал!" Киевлянка обвинила мужчину в приставании к детям: фото

После инцидента он ушел. Полицейские отобрали пояснения для дальнейших разбирательств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Актывист или вэтэран ... вот в чем вопрос !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Наверно пол мира хочет жить в этой пидофильной недострана.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
гранаты и педофилы прям наперегонки сегодня весь день гоняют)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel