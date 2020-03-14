В Киеве патрульные протаранили два Hyundai и получили пьяную "ответку". Фото и видео

В субботу, 14 марта, на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух автомобилей Hyundai. После аварии из одной из машин вышла компания агрессивных людей, которые вступили в конфликт с копами.

Как сообщает Информатор, полицейские протаранили автомобиль Hyundai и отбросили его на еще один Hyundai, стоящий впереди. Разъяренные люди после случившегося стали нападать на девушку-патрульную.

"Авария случилась около 06:40. По имеющейся информации, патрульные ехали со стороны Севастопольской площади по Воздухофлотскому проспекту. Два Hyundai стартовали со светофора возле улицы Просвещения", – сказано в сообщении.

В Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух Hyundai Информатор

Отмечается, что по неизвестным причинам полицейский на полном ходу протаранил впереди стоящий автомобиль. По словам свидетелей, в нем ехали 5 человек. Двое из них получили легкие травмы, но это лишь придало им энергии ранним утром.

Участники аварии из третьего автомобиля рассказали, что из салона Hyundai вышли две девушки и два парня в состоянии алкогольного опьянения. Они начали вламываться в поврежденную Toyota Prius и провоцировать драку с патрульными. Конфликт пошел на спад только после прибытия еще трех экипажей полиции.

В Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух Hyundai Информатор

В Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух Hyundai Информатор

В Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух Hyundai Информатор

Как стало известно, в аварию попал экипаж Шевченковского района. Патрульные не пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

В Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух Hyundai Информатор

В Киеве произошло ДТП при участии полицейского Prius и двух Hyundai Информатор

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