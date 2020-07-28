В Киеве патрульные поймали пьяного водителя автобуса. Фото

В Киеве правоохранители "поймали на горячем" водителя автобуса, который с признаками опьянения перевозил пассажиров.

Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, правоохранители 27 июля во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик" остановили автобус Renault в переулке Рынковом.

"Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался", – говорится в сообщении.

Водитель был отстранен от управления, на него составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.9 ст.133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсовый медицинский осмотр) КУоАП.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на перекрестке у здания Министерства обороны Украины во вторник утром, 28 июля, произошло серьезное ДТП с участием легковушек Geely и Volkswagen. В результате оба водителя пострадали.