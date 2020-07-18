В Киеве пассажир подстрелил таксиста

Криминал 16:02, 18.07.2020 Обновлено: 16:43, 18.07.2020

В Подольском районе Киева 18 июля пассажир выстрелил в таксиста.

Это произошло на ул. Вышгородской, у "Паркового городка", в ходе конфликта между мужчинами, сообщил в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам потерпевшего, его пассажир, прибыв на место назначения, не заплатил полную сумму. Он сказал, что денег у него не хватает, но есть абрикосы, и швырнул ими в водителя, а также ударил ногой дверцу машины.

Вмятины на авто.
Источник: Киев Оперативный

После этого таксист вышел из авто, чтобы спросить о причинах подобного поведения, но агрессивный пассажир начал в него стрелять. Одна пуля попала под лопатку.

Пострадавший.
Источник: Киев Оперативный

Таксист задержал нападавшего и вызвал полицию.

Подозреваемый.
Источник: Киев Оперативный
Место стрельбы.
Источник: Киев Оперативный
Место стрельбы.
Источник: Киев Оперативный
На месте работала полиция.
Источник: Киев Оперативный
Оружие пассажира.
Источник: Киев Оперативный
Оружие пассажира.
Источник: Киев Оперативный
Место стрельбы.
Источник: Киев Оперативный

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