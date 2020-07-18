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В Киеве пассажир подстрелил таксиста

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1,3 т.
В Киеве пассажир подстрелил таксиста

В Подольском районе Киева 18 июля пассажир выстрелил в таксиста.

Это произошло на ул. Вышгородской, у "Паркового городка", в ходе конфликта между мужчинами, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

По словам потерпевшего, его пассажир, прибыв на место назначения, не заплатил полную сумму. Он сказал, что денег у него не хватает, но есть абрикосы, и швырнул ими в водителя, а также ударил ногой дверцу машины.

Вмятины на авто.

Вмятины на авто. Источник: Киев Оперативный

После этого таксист вышел из авто, чтобы спросить о причинах подобного поведения, но агрессивный пассажир начал в него стрелять. Одна пуля попала под лопатку.

Пострадавший.

Пострадавший. Источник: Киев Оперативный

Таксист задержал нападавшего и вызвал полицию.

Подозреваемый.

Подозреваемый. Источник: Киев Оперативный

Место стрельбы.

Место стрельбы. Источник: Киев Оперативный

Место стрельбы.

Место стрельбы. Источник: Киев Оперативный

На месте работала полиция.

На месте работала полиция. Источник: Киев Оперативный

Оружие пассажира.

Оружие пассажира. Источник: Киев Оперативный

Оружие пассажира.

Оружие пассажира. Источник: Киев Оперативный

Место стрельбы.

Место стрельбы. Источник: Киев Оперативный

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