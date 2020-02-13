В Киеве парни придумали злую шутку со светом в доме: жители устроили самосуд

В Дарницком районе Киева 12 февраля жители одного из ЖК поймали молодого парня, который вместе с другом устроил необычное "развлечение" в доме и вредил людям. Те устроили юноше самосуд, а потом передали его полиции.

Так, парни ходили по этажам дома, выключали свет в электрических щитах и смотрели, кто из жителей будет выходить в коридор. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера вечером (12 февраля. – Ред.) в ЖК "Восточные Ворота" жители поймали парня, который с другом ходил по этажам, выключал свет в щитке и смотрел, кто будет выходить из квартиры. Друг сбежал, а его задержали и передали полиции", – говорится в посте.

В Киеве парни придумали злую шутку со светом в доме

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заметили водителя такси, который сначала принимал наркотики, а потом пустил в салон авто пассажирку и планировал отправиться в путь. Над ним совершили самосуд.

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