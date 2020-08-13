В Киеве парень спрыгнул с моста и пропал: его нашли мертвым

Парня, спрыгнувшего с моста в Киеве, нашли мертвым.

Молодого парня, который 9 августа спрыгнул с моста в Киеве и пропал без вести, нашли мертвым.

Об этом сообщается в Telergam-канале "Киев оперативный". Изначально предполагалось, что он мог выплыть на берег.

"К сожалению, парень найден мертвым. Спасибо всем за помощь в поисках", – сказано в сообщении.

Telegram "Киев оперативный"

Ранее OBOZREVATEL писал, что молодой парень в Киеве 9 августа спрыгнул с Северного моста в Днепр и пропал.

К поискам были задействованы полицейские и водолазы.