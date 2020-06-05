В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа. Фото 18+

В Киеве в пятницу, 5 июня, из окна 21 этажа жилого дома выпал парень 2000 года рождения. В результате инцидента он погиб.

Трагедия произошла в Деснянском районе столицы. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Деснянского отделения полиции города Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

"Было сообщение, что на улице Лаврухина из окна 21 этажа упал мужчина 2000 года рождения. Сейчас тело находится на вскрытии, телесных повреждений на теле мужчины, не связанных с падением с высоты, не было", – объяснили там.

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В пресс-службе также отметили, что в квартире следователи нашли предсмертную записку, предварительно событие квалифицировали как "возможное самоубийство".

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

В Киеве парень разбился, выпав из 21 этажа

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня из окна Киевской городской клинической больницы №9, которая принимает людей с подозрением и больных COVID-19, выпала санитарка. От полученных травм женщина погибла.

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