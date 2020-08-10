В Киеве парень прыгнул с моста в Днепр и пропал без вести. Фото

В Киеве парень прыгнул с моста в Днепр и пропал без вести. Иллюстрация. volynonline.com

В Киеве пропал молодой парень, который 9 августа спрыгнул с Северного моста в Днепр.

После инцидента его уже не видели. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчера около 5 часов вечера парень прыгнул с моста в парке Дружбы народов (Северный мост, пляж Черторой), и никто его больше не видел", – говорится в посте.

В Киеве парень прыгнул с моста в Днепр и пропал без вести

На место инцидента приезжали водолазы и полицейские, однако поиски не дали результатов. Отмечается, что, вероятно, парень от удара об воду в шоковом состоянии выплыл на берег и потерял память.

Граждан, которые владеют информацией о нем, попросили обращаться по телефонам: 0689927911 или 0950879411.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель столичной общественной организации "Дом милосердия" Алексей Кучапин пропал без вести. Он не выходил на связь с 16 июля. 22 июля полиция заявила, что в Днепровском районе столицы нашли тело Кучапина.