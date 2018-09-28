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В Киеве парень ранил и взял в заложники мать

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В Дарницком районе Киева вечером 27 сентября парень взял в заложники собственную мать и случайно нанес ей ножевое ранение. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Вызволять женщину из плена собственного сына пришлось нескольким экипажам полиции, скорой помощи и спецназу КОРД. Инцидент произошел на ул. Строителей, пишет "Информатор"(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Во дворе, у входа в подъезд, лежали осколки стекла и разбитый вазон с цветами. Возможно, женщина пыталась таким образом сообщить о том, что ей нужна помощь. Полиция оцепила квадрат у подъезда, после чего подъехал автобус со спецназом. Бойцы КОРДа зашли внутрь и спустя 10 минут неадекватный парень лежал на полу в наручниках", — сообщили свидетели.

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Ранения женщины угрозы для ее здоровья и жизни не представляют. Соседи этой семьи уверяют, что юноша всегда был тихим и спокойным. Во время осмотра задержанного медики констатировали у него явные признаки наркотического опьянения.

По некоторым данным, полицию на место происшествия вызвал сам нападавший. Как пишет УНН, ссылаясь на собственные источники среди правоохранителей, парня якобы хотели принудительно отправить в реабилитационный центр, он начал сопротивляться и угрожать самоубийством.

"Мужчина хотел нанеси себе ножевое ранение, а его мать хотела помешать этому и случайно ранила руку", — пояснил источник.

В Киеве парень ранил и взял в заложники мать

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа в Киеве мужчина взял в заложники собственных детей и забаррикадировался в квартире.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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