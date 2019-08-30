В Киеве пара устроила дерзкую кражу в известном ТРЦ: момент попал на камеру

В четверг, 29 августа, в ТРЦ Smart Plaza, что на Оболони в Киеве, мужчина с женщиной якобы похитили мобильный телефон у сотрудника магазина.
Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Момент успели зафиксировать камеры наблюдения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На одном из снимков видно, как мужчина протянул руку к телефону, который лежал на ноутбуке работника. На следующем кадре – устройство уже отсутствовало. Лиц начали разыскивать.
В Киеве пара устроила кражу в известном ТРЦ
Facebook/Киев Оперативный
"Разыскиваются лица, изображенные на фото, которые вчера (29 августа. – Ред.) В ТРЦ Smart Plaza (на Оболони) осуществили кражу мобильного телефона у сотрудника магазина", – говорится в сообщении.
Лиц начали разыскивать
Facebook/Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали пятерых мужчин за кражу из квартиры на улице Евгения Сверстюка (Днепровский район). Четверо из них – уроженцы другого государства, пятый – житель Киевщины.
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