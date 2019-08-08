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В Киеве пара грабителей избила женщину посреди улицы: первые детали и фото

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В среду, 7 августа, в Киеве, на Оболонском проспекте, двое злоумышленников напали на женщину, избили ее и забрали деньги и мобильный телефон. Правоохранители поймали вероятных грабителей.

Как написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook, около 23:00 на службу 102 поступило сообщение о грабеже.

Заявительница рассказала, что двое лиц избили ее и забрали мобильный телефон и денежные средства. Женщина описала их внешний вид и указала на возможный маршрут движения.

Вероятные грабители

Вероятные грабители

При обследовании прилегающей территории, полицейские обнаружили мужчину и женщину, похожих на описанных злоумышленников.

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У 24-летней женщины инспекторы обнаружили мобильный телефон заявительницы. Потерпевшая узнала своих обидчиков и пропавшие вещи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области трое грабителей ворвались в супермаркет и украли терминал для пополнения счета. Они планировали сломать его и достать оттуда деньги. Позже злоумышленников нашли.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
грабеж мобильный телефон
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