В Киеве пара грабителей избила женщину посреди улицы: первые детали и фото

В среду, 7 августа, в Киеве, на Оболонском проспекте, двое злоумышленников напали на женщину, избили ее и забрали деньги и мобильный телефон. Правоохранители поймали вероятных грабителей.

Как написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook, около 23:00 на службу 102 поступило сообщение о грабеже.

Заявительница рассказала, что двое лиц избили ее и забрали мобильный телефон и денежные средства. Женщина описала их внешний вид и указала на возможный маршрут движения.

Вероятные грабители

При обследовании прилегающей территории, полицейские обнаружили мужчину и женщину, похожих на описанных злоумышленников.

У 24-летней женщины инспекторы обнаружили мобильный телефон заявительницы. Потерпевшая узнала своих обидчиков и пропавшие вещи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области трое грабителей ворвались в супермаркет и украли терминал для пополнения счета. Они планировали сломать его и достать оттуда деньги. Позже злоумышленников нашли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!