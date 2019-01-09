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/Криминал

В Киеве открыли стрельбу посреди улицы: есть пострадавший

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В Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия.

Сообщение о стрельбе на ул. Строителей поступило от врача, который оказывал 23-летнему пострадавшему помощь, пояснили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве.

"Свидетели рассказали, что потерпевший вместе с неизвестным зашли в магазин. Потом они пошли в сторону бульвара Верховной Рады, а через несколько минут услышали хлопки, напоминающие выстрелы", — пояснили в полиции.

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Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Национальная полиция в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Национальная полиция в Киеве

На месте происшествия были найдены стреляные гильзы, один патрон и одна резиновая пуля от неустановленного оружия. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Национальная полиция в Киеве

Розыск стрелявших продолжается. За содеянное им грозит лишение свободы до семи лет за хулиганство с применением оружия.

Место стрельбы

Место стрельбы

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Печерском районе Киева мужчина с ружьем совершил несколько выстрелов, после чего скрылся. По данным свидетелей, он сбежал на внедорожнике со львовскими номерными знаками.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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