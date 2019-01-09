В Киеве открыли стрельбу посреди улицы: есть пострадавший

В Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия.
Сообщение о стрельбе на ул. Строителей поступило от врача, который оказывал 23-летнему пострадавшему помощь, пояснили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве.
"Свидетели рассказали, что потерпевший вместе с неизвестным зашли в магазин. Потом они пошли в сторону бульвара Верховной Рады, а через несколько минут услышали хлопки, напоминающие выстрелы", — пояснили в полиции.
Стрельба в Киеве
Национальная полиция в Киеве
Стрельба в Киеве
Национальная полиция в Киеве
На месте происшествия были найдены стреляные гильзы, один патрон и одна резиновая пуля от неустановленного оружия. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
Стрельба в Киеве
Национальная полиция в Киеве
Розыск стрелявших продолжается. За содеянное им грозит лишение свободы до семи лет за хулиганство с применением оружия.
Место стрельбы
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Печерском районе Киева мужчина с ружьем совершил несколько выстрелов, после чего скрылся. По данным свидетелей, он сбежал на внедорожнике со львовскими номерными знаками.
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