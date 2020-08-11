В Киеве отец жестоко убил 16-летнюю дочь: суд вынес приговор

Суд вынес приговор мужчине, который убил свою 16-летнюю дочь.

Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы 52-летнего киевлянина за убийство 16-летней дочери.

Об этом 11 августа сообщили на сайте прокуратуры Киева. Преступление произошло в сентябре 2019 году в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы.

Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, потом связал и задушил. Девушка скончалась на месте.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.

Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 21 сентября была убита в собственной квартире молодая девушка. В преступлении подозревается отец девушки, его задержали правоохранители.