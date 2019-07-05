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В Киеве "расстреляли" микроавтобус: что известно

1.7тЧитать материал на украинском

В Оболонском районе Киева неизвестные повредили микроавтобус Opel, припаркованный во дворе.

Как сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Оболонского райуправления полиции Диана Шутько, инцидент произошел ночью 5 июля на ул. Малиновского. Повреждения днем заметил владелец авто.

"На место происшествие выехал следователь. Установлено, что повреждения автомобиль получил не в результате выстрелов из огнестрельного оружия", – отметила она.

Неизвестные повредили бус

Неизвестные повредили бус

Информатор

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В Киеве в квартире взорвалась мультиварка: есть пострадавшие

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве неизвестные стреляли по стеклам автомобиля. Однако сотрудники полиции в неофициальной беседе сообщили нашим журналистам, что в авто могли бросить камни, либо стреляли из пневматического оружия.

Неизвестные повредили бус

Неизвестные повредили бус

Информатор

Неизвестные повредили бус

Неизвестные повредили бус

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве родители воспитанников детских садов 2 июля массово получили СМС о поисках взрывчатки в заведениях. Полиция занимается поиском "минеров".

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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Рогатки в ход пошли ...
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