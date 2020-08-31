В Киеве организовали интернет-магазина по продаже марихуаны и "кексов" с наркотиками
В Киеве задержали вероятного организатора интернет-магазина по продаже марихуаны и "кексов" с наркотической начинкой.
Подозреваемым оказался уроженцем Харькова. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители выяснили, что мужчина арендовал квартиру в Голосеевском районе столицы. Во время обыска по месту его жительства там обнаружили целый "склад" наркотических веществ – марихуану и кексы с содержанием тетрагидроканнабинола, которые подозреваемый сбывал через Интернет и почтовые отделения.
"Мы установили, что основателем интернет-магазина и сбытчиков является харьковчанин, 1989 года рождения. В результате обыска квартиры правонарушителя нами изъято более 150 пакетов и емкостей с наркотиками, весы, фасовочные пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков и гаджеты, через которые мужчина договаривался о продаже наркотиков", – сказал начальник следственного отделения Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве Дмитрий Полохало.
По ценам "черного рынка", стоимость изъятых наркотиков составляет около 500 тысяч гривен. Правоохранители направили их на экспертизу. В ближайшее время будет решаться вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у мужчины изъяли 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн.