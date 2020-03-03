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3 марта • обновлено в 13:04
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/ Криминал

В Киеве опасный неадекват бросался на людей. Фото и видео

2.1т
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В Киеве, возле станции метро "Левобережная", в ночь на 3 марта мужчина бросался на прохожих и пытался ударить их отверткой.

Его поймалинебезразличные граждане, которые вызвали полицию. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии и бросался на прохожих возле входа в метро. Так, во время попытки нападения его обезвредили и задержали до приезда полицейских.

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

Информатор

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

Информатор

Журналистам объяснить свое поведение мужчина по имени Валерий не смог. Он не отрицал, что отвертка принадлежит ему. Вероятно, нападавший был в состоянии опьянения.

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

Информатор

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

В Киеве опасный неадекват бросался на людей

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Голосеевском проспекте, сняли на видео неадекватного водителя автомобиля, который выбежал из салона, набросился на прохожего, а потом разделся, лег на асфальт и начал кричать.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зато патриот! понять, и простить...
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