В Киеве окончательно решили судьбу дома, который взорвался на Позняках. Сегодня

Дом на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, будут сносить. Но сначала здание укрепят для безопасного демонтажа, а также чтобы жители смогли вынести вещи из пострадавших квартир.

Речь идет о доме на улице Крушельницкой, 1/5. Как рассказал сайту "Сегодня" начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства уже разрабатывают проект для укрепления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Параллельно с работой над проектом демонтажа продолжается процесс создания крепления для пострадавшего здания. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образованного провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции", – пояснил чиновник.

В Киеве на Позняках в июне произошел взрыв дома Сегодня

Она будет металлической, с ее помощью подопрут 9-й и 10-й этажи здания. Также планируют установить сквозную балку, которой зафиксируют аварийные плиты, ведь те могут выпасть со стороны двора.

"После того как крепление будет установлено на здании, начнется процесс вынесения личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", – отметил Ткачук.

Дом, который взорвался в Киеве на Позняках, демонтируют Сегодня

Он также добавил, что за состоянием сооружения постоянно следят сотрудники строительной лаборатории. По их данным, здание не разрушается, все показатели в пределах нормы. Власти города поставила задачу разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона. Конкретных дат пока нет, впрочем, отопительный сезон обычно начинается в Киеве в середине октября в зависимости от погодных условий.

Жители пострадавшего дома говорят, что знают о планах власти. По состоянию на 13 августа людям уже выдали 21 сертификат на квартиры, их ожидают еще 19 семей.

Перед демонтажем дома в Киеве, который взорвался, людям позволят забрать вещи Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL: