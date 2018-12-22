В Киеве охранники жестко избили покупателей супермаркета: момент попал на видео

В Киеве в супермаркете "Фора" охранники сильно избили покупателей, которые отказались оплачивать товар. Они наносили удары ногами в живот и голову в то время, как мужчины лежали на полу.

Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в магазине, расположенном на остановке скоростного трамвая "Полевая" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать", — сообщили в соцсети.

Избиение в "Форе" "Киев Оперативный"

Очевидцы отметили, что охранники вывели покупателей на улицу, где также продолжили их избивать.

Место ЧП Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в начале декабря в харьковском супермаркете "Рост" по ул. Шевченко сотрудник полиции охраны застрелил покупателя после того, как тот накинулся на него с ножом. Сообщается, что убитый отказался оплачивать товар.