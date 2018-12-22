МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве охранники жестко избили покупателей супермаркета: момент попал на видео

Читать материал на украинском

В Киеве в супермаркете "Фора" охранники сильно избили покупателей, которые отказались оплачивать товар. Они наносили удары ногами в живот и голову в то время, как мужчины лежали на полу.

Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в магазине, расположенном на остановке скоростного трамвая "Полевая" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать", — сообщили в соцсети.

Новости
Подростки избили персонал в известном супермаркете Киева: появилось видео
Избиение в "Форе"

Избиение в "Форе"

"Киев Оперативный"

Очевидцы отметили, что охранники вывели покупателей на улицу, где также продолжили их избивать.

Место ЧП

Место ЧП

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в начале декабря в харьковском супермаркете "Рост" по ул. Шевченко сотрудник полиции охраны застрелил покупателя после того, как тот накинулся на него с ножом. Сообщается, что убитый отказался оплачивать товар.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Це Европа!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги