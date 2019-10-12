В Киеве охранники магазина жестоко избили покупателя: скандал в сети

В Киеве около метро "Лукьяновская" охранники из фирмы "Венбест" избили мужчину, который пытался украсть бутылку рома.

Об этом в Facebook пишет сообщество "Киев Оперативный". В сообщении также показали видео инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

venbest.ua

На видео видно, как мужчины в форме охраны наносят удары по телу и лицу вора, который лежит на полу и пытается закрываться от побоев. При этом окружающие не пытаются прекратить избиение.

"Возле станции метро "Лукьяновская" в "Форе" орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать?" – подписали ролик на странице.

Видео вызвало резонанс в сети и собрало несколько сотен комментариев. Одни пользователи отмечали, что охранники поступили правильно. Другие высказали уверенность, что охрана не имеет права себя так вести.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как в Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского.

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