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27 февраля • обновлено в 00:23
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/ Криминал

В Киеве ограбили отделение Новой почты: видео

3.7т
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В Киеве в среду, 26 февраля, произошло ограбление в отделении Новой почты на улице Ярослава Гашека, 8-а.

Как сообщил "Киев оперативный" в Facebook, около 21:00 в помещение ворвался мужчина, который угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет.

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник прикрыл лицо маской и пришел с целлофановым пакетом. Он украл около 10 тысяч гривен.

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Проводятся оперативные мероприятия, направленные на его розыск и задержание.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье засняли дерзкое ограбление отделения банка, которое взорвали при помощи воздушных шариков.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Новая почта
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Прям возле полиции
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