В Киеве в среду, 26 февраля, произошло ограбление в отделении Новой почты на улице Ярослава Гашека, 8-а.

Как сообщил "Киев оперативный" в Facebook, около 21:00 в помещение ворвался мужчина, который угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет.

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник прикрыл лицо маской и пришел с целлофановым пакетом. Он украл около 10 тысяч гривен.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на его розыск и задержание.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье засняли дерзкое ограбление отделения банка, которое взорвали при помощи воздушных шариков.

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