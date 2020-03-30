В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом. Фото с места ЧП

В Голосеевском районе Киева 30 марта вспыхнул масштабный пожар в частном трехэтажном доме на улице Квитки-Основьяненко, 36. В результате здание сгорело дотла.
О жутком ЧП спасателям сообщили около 5 утра. Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
Telegram/Kiev.informator.ua Info
Было установлено, что огонь охватил трехэтажный дом и распространился на другой дом, который был рядом, а еще автомобиль. Сложность тушения пожара заключалась в большой площади и слабом давлении воды в гидрантах. Поэтому спасатели должны были забирать воду из водоема, который был неподалеку.
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
Telegram/Kiev.informator.ua Info
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
Telegram/Kiev.informator.ua Info
Сначала пожар локализовали, а затем и ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена позже.
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
В Киеве огонь полностью сжег трехэтажный дом
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 марта вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall, что на Днепровской набережной, недалеко от станции метро "Осокорки".
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