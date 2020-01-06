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6 января • обновлено в 14:46
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В Киеве объявили в розыск подозреваемого в убийстве: фото и приметы

2.5т
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В Киеве полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве, которое произошло 17 декабря прошлого года в Лабораторном переулке, 41-летнего Павла Аккуратова.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Граждан попросили срочно обратиться к правоохранителям, если они увидят мужчину.

Среди примет подозреваемого: рост – примерно 170-175 см, русые короткие волосы, на вид – 35-40 лет, худощавое телосложение. Мужчина не имеет постоянного места жительства, поэтому может вести бродячий образ жизни.

В Киеве полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве

В Киеве полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве

Киев Оперативный

Новости
Находились в розыске: появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве. 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 4 января местная жительница обнаружила два трупа девушек в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. А уже 6 января в Одессе задержали подозреваемых в убийстве девушек в Киеве Сергея Ксендзика Елизавету Бершацкую.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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