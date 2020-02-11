В Киеве объявили в розыск осужденного за смерть маленького ребенка: фото мужчины

Полиция объявила в розыск осужденного за смерть двухлетнего ребенка в Коцюбинском Киевской области Александра Балакирева.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook. Мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смерти мальчику, но в ноябре 2019 года Шевченковский районный суд столицы незаконно освободил его.

Уже 5 февраля Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление, а прокуратура города направила в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области письмо об организации выполнения этого решения.

Впрочем, во время проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что осужденный сбежал со своего места жительства в поселке Коцюбинское. Его местонахождение было неизвестно.

В Киеве объявили в розыск осужденного за смерть маленького ребенка Прокуратура города Киева

Правоохранители завели оперативно-розыскное дело, чтобы найти мужчину. Балакирев был объявлен в розыск. Когда мужчину задержат, его поместят в учреждения предварительного заключения для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Благодаря закону Савченко на свободу вышел 34-летний крымчанин, который причинил смерть двухлетнему мальчику. С десяти лет, определенных по приговору суда, за решеткой он провел чуть больше трех. И те – в СИЗО Киева.

Уже позже выяснилось,что мужчина снова предстанет перед судом.

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