В Киеве объявили в розыск осужденного за смерть маленького ребенка: фото мужчины

Полиция объявила в розыск осужденного за смерть двухлетнего ребенка в Коцюбинском Киевской области Александра Балакирева.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook. Мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смерти мальчику, но в ноябре 2019 года Шевченковский районный суд столицы незаконно освободил его.
Уже 5 февраля Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление, а прокуратура города направила в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области письмо об организации выполнения этого решения.
Впрочем, во время проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что осужденный сбежал со своего места жительства в поселке Коцюбинское. Его местонахождение было неизвестно.
В Киеве объявили в розыск осужденного за смерть маленького ребенка
Прокуратура города Киева
Правоохранители завели оперативно-розыскное дело, чтобы найти мужчину. Балакирев был объявлен в розыск. Когда мужчину задержат, его поместят в учреждения предварительного заключения для дальнейшего отбывания наказания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Благодаря закону Савченко на свободу вышел 34-летний крымчанин, который причинил смерть двухлетнему мальчику. С десяти лет, определенных по приговору суда, за решеткой он провел чуть больше трех. И те – в СИЗО Киева.
Уже позже выяснилось,что мужчина снова предстанет перед судом.
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