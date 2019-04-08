|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве объявили в розыск особо опасного преступника: фото и приметы

5.7тЧитать материал на украинском

В Киеве объявили в розыск подозреваемого в серии тяжелых преступлений. На его поиски ориентирован весь личный состав столичной полиции.

У подозреваемого темные густые брови, карие глаза, черные волосы и небольшая борода. Он плотного телосложения. Фотографии мужчины обнародовали на странице полиции Киева в Facebook.

"Если у вас есть информация о его местонахождении, не пытайтесь самостоятельно его задержать!" – предупредили правоохранители.

Новости
На Львовщине мужчина среди улицы похитил 10-летнюю девочку: объявлен розыск
Разыскиваемый

Разыскиваемый

Facebook Полиция Киева

Всех, кто видел или знает, где находится подозреваемый, попросили позвонить по номеру 102 или (044) 278-36-83.

Как писал OBOZREVATEL, в середине марта в Киеве объявили в розыск двух вооруженных мужчин, которые совершили нападение на полицейских на трассе М-21.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
12
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения