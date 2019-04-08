В Киеве объявили в розыск особо опасного преступника: фото и приметы

В Киеве объявили в розыск подозреваемого в серии тяжелых преступлений. На его поиски ориентирован весь личный состав столичной полиции.

У подозреваемого темные густые брови, карие глаза, черные волосы и небольшая борода. Он плотного телосложения. Фотографии мужчины обнародовали на странице полиции Киева в Facebook.

"Если у вас есть информация о его местонахождении, не пытайтесь самостоятельно его задержать!" – предупредили правоохранители.

Разыскиваемый Facebook Полиция Киева

Всех, кто видел или знает, где находится подозреваемый, попросили позвонить по номеру 102 или (044) 278-36-83.

Как писал OBOZREVATEL, в середине марта в Киеве объявили в розыск двух вооруженных мужчин, которые совершили нападение на полицейских на трассе М-21.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram