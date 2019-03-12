В Киеве объявили в розыск опасных преступников: опубликовано их фото

В Киеве объявили в розыск двух вооруженных мужчин, которые совершили нападение на полицейских на трассе М-21 (Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский).

Их автомобиль Audi на еврономерах был остановлен экипажем патрульной полиции за нарушение ПДД. После просьбы правоохранителей выйти из машины, один из мужчин направил на них оружие, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять. К счастью, никто из полицейских не пострадал. Инспекторы сделали несколько выстрелов в сторону злоумышленников, но те успели сбежать в поле", – уточнили в соцсети.

Злоумышленники Национальная полиция Украины

Личности нападавших установлены, однако их местонахождение остается неизвестным. В связи с этим их разыскивают в каждой области Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Бердичеве Житомирской области из мест лишения воли сбежал осужденный Сергей Петриков. По предварительным данным, он мог скрываться в Киеве.

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