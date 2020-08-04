В Киеве объявили в розыск 16-летнюю девочку: домой не пришла, телефон выключен. Фото и приметы

В Киеве объявили в розыск 16-летнюю Александру Лисову.

Она 3 августа ушла из дома и по состоянию на 4 августа так и не выходила на связь с родителями. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, уже 4 августа в Подольское управление полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении 16-летней дочери.

"Женщина сообщила, что утром вернулась с работы и обнаружила отсутствие дочери, Лисовой Александры Александровны, 2004 года рождения, а связи с ней нет, поскольку ее телефон выключен", – говорится в посте.

В Киеве объявили в розыск 16-летнюю девочку Полиция Киева

Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост 150 см, полного телосложения, волосы средней длины черного цвета с розовыми прядями, пользуется очками для зрения. Была одета в черную футболку, светлые брюки и черные кроссовки.

В Киеве объявили в розыск 16-летнюю девочку Полиция Киева

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "безвестно отсутствует". Правоохранители обратились к гражданам с просьбой при наличии информации в отношении девочки сообщить по телефонам: (063) 075 62 23 или 102.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель столичной общественной организации "Дом милосердия" Алексей Кучапин пропал без вести. Он не выходил на связь с 16 июля. 22 июля полиция заявила, что в Днепровском районе столицы нашли тело Кучапина.