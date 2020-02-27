Прокуратура сообщила о подозрении врачу-анестезиологу, из-за небрежности которого в Киеве умерла роженица.

Трагедия произошла еще в 2018 году. Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook.

Согласно материалам следствия, 10 июня того года в операционный зал роддома в Киеве для проведения кесарева сечения поступила 36-летняя женщина. Обезболивание сделал врач-анестезиолог, который был на дежурстве.

"При этом подозреваемым, вопреки положениям должностной инструкции, был допущен критический дефект, в результате чего по окончании операции роженица умерла. По заключению экспертизы между смертью женщины и имеющимся дефектом в предоставлении врачом-анестезиологом медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь", – отметила пресс-служба.

В Киеве объявили подозрение анестезиологу, из-за которого умерла роженица. Иллюстрация

Так, ему объявили подозрение в ненадлежащем исполнении медицинским сотрудником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве при загадочных обстоятельствах умерла 35-летняя роженица – HR директор образовательного проекта "Высшая Школа Коммуникаций" Ольга Иванова. Трагедия произошла во время кесарева сечения в роддоме на Красном Хуторе.

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