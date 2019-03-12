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/Криминал

В Киеве обстреляли здание суда: появились первые фото

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В Киеве утром 12 марта неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда.

Как стало известно, огонь велся по стенам и окнам второго и третьего этажей здания с тыльной стороны и был направлен в сторону кабинетов судей. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает "Судебно-юридическая газета".

В суде изданию сообщили, что связывают происшествие с профессиональной деятельностью.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Судебно-юридическая газета

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Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Судебно-юридическая газета

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Судебно-юридическая газета

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Судебно-юридическая газета

О пострадавших в результате нападения не сообщается.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Судебно-юридическая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за ураганного ветра 11 марта из здания Апелляционного суда сдуло большое количество документов. По словам очевидцев, судебные решения разлетелись на десятки метров.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалстрельбаНациональная полиция Украины
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