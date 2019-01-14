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/Криминал

В Киеве обстреляли школу: первые подробности ЧП и фото

1.1тЧитать материал на украинском

В Святошинском районе Киева мужчина обстрелял двери школы из пневматического оружия, после чего сбежал с места происшествия. В ходе ЧП никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве, информация о стрельбе поступила около 22:00 13 января. Дежурившая в ночь сотрудница школы сообщила, что в окна и двери здания заглядывает неизвестный с оружием.

"Он несколько раз выстрелил в двери и убежал. На месте обнаружили пистолет, который, по предварительной информации, является пневматическим, и металлические шарики. Злоумышленника задержали неподалеку от места преступления", — сообщили правоохранители

Обстрел школы

Обстрел школы

Национальная полиция Украины

Отмечается, что задержанным является 50-летний киевлянин, который ранее не имел проблем с законом. За обстрел школы ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство.

Обстрел школы

Обстрел школы

Национальная полиция Украины

Как писал OBOZREVATEL, 14 января в Харькове неизвестные сообщили о заминировании двух школ. Всех детей и персонал пришлось эвакуировать. Результаты проверки не обнаружили взрывоопасных предметов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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