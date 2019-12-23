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23 декабря • обновлено в 17:36
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/ Криминал

В Киеве обстреляли автомобиль: введена операция "Сирена"

2.3т
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В Днепровском районе Киева 23 декабря неизвестный на авто Volkswagen Passat обстрелял машину Toyota и скрылся в сторону моста Патона.

Инцидент произошел в Гидропарке возле кафе "Очеретяный кот", написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Предварительно, водитель машины, в которую стреляли, был в тяжелом состоянии. Уже в 15:30 полиция ввела специальную операцию "Сирена".

В Киеве обстреляли автомобиль

В Киеве обстреляли автомобиль

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Неизвестный скрылся на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона. На вид ему 30-40 лет, лицо было закрыто банданой, он высокий, имеет оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ресторане "Баку" в Киеве 2 декабря открыли стрельбу. Она произошла в результате конфликта между 29-летним жителем столицы и лицами кавказской национальности.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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