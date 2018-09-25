В Киеве обокрали руководителя управления ГПУ: что пропало

В Киеве неизвестные обокрали начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, его подчиненного и сотрудника полиции.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, добавив, что соответствующее заявление поступило в Деснянское райуправление полиции, передает "Интерфакс-Украина".

"В раздевалке спортивного комплекса парка отдыха "Муромец", где они занимались, они обнаружили пропажу своих личных вещей: денег, документов, мобильных телефонов ", – говорится в сообщении.

Сергей Горбатюк

Также уточняется, что инцидент произошел в понедельник вечером, 24 сентября.

Как сообщил начальник Деснянского райуправления полиции Александр Косовский, по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

По информации источников OBOZREVATEL, у Горбатюка и еще двух человек вор похитил документы, два мобильных телефона и денежные средства - две тысячи гривен и 100 долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные позарились на автомобиль прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Романа Симкива.