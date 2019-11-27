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29 ноября • обновлено в 12:14
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/ Криминал

В Киеве обокрали офис помощницы "слуги народа": что пропало

3.7т
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В центре Киева из офиса помощницы народного депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного – Марины Коржак – украли компьютер.

Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции, об инциденте 31-летняя потерпевшая заявила в правоохранительные органы 26 ноября.

Именно в тот день Коржак после долгого перерыва пришла в свой офис на улице Шелковичной в Печерском районе города. Из помещения украли рабочий моноблок.

В Киеве обокрали офис помощницы "слуги народа"

В Киеве обокрали офис помощницы "слуги народа"

Издание уточнило, что на жестком диске компьютера, вероятно, хранилась ценная информация, которой могут воспользоваться посторонние люди.

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Полиция начала уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража с проникновением),однако подозреваемых по состоянию на 27 ноября не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 17 октября обокрали автомобиль народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ну и ждем новый компромат на задорожного и Co///
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Гоша Злой
Гоша Злой
браво Робин Гуду) нечего так надолго на перерыв ходить... работать надо на благо зеленого депутата.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Унитаз хоть на месте? ))))
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