В Киеве обокрали офис помощницы "слуги народа": что пропало

В центре Киева из офиса помощницы народного депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного – Марины Коржак – украли компьютер.

Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции, об инциденте 31-летняя потерпевшая заявила в правоохранительные органы 26 ноября.

Именно в тот день Коржак после долгого перерыва пришла в свой офис на улице Шелковичной в Печерском районе города. Из помещения украли рабочий моноблок.

В Киеве обокрали офис помощницы "слуги народа"

Издание уточнило, что на жестком диске компьютера, вероятно, хранилась ценная информация, которой могут воспользоваться посторонние люди.

Полиция начала уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража с проникновением),однако подозреваемых по состоянию на 27 ноября не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 17 октября обокрали автомобиль народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

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