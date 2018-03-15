В Киеве обокрали квартиру замминистра

В Киеве неизвестные обокрали квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

Как отмечается, преступники взломали замки и поникли в квартиру замминистра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы, пишет УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об ограблении стало известно 13 марта и соответственно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украны - "кража".

При этом очная дата преступления еще не установлена.

Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.

Напомним, ранее в центре Киева обокрали квартиру французского дипломата.