В Киеве обокрали квартиру гендиректора "1+1 Продакшн" – СМИ

СМИ написало, что в Киеве обокрали квартиру гендиректора "1+1 Продакшн". Иллюстрация .

Гендиректор "1+1 Продакшн" Дмитрий Зубко якобы заявил в полицию о том, что его квартиру в Киеве обокрали.

Об этом написали Vesti.ua. По информации издания, неизвестные проникли в квартиру мужчины в Печерском районе столицы и вынесли ювелирные украшения.

Журналисты добавили, что, по словам Зубко, дома его не было с 15:00 22 августа и до 20:30 24 августа. Пропажу мужчина обнаружил по возвращении и тогда вызвал правоохранителей.

"Неизвестные повредили замок входных дверей, вероятно, открывали отмычкой, и вынесли из квартиры золотые украшения – цепочку, два крестика и одно кольцо. Стоимость украденного Зубко оценил в 81 тысячу гривен", – говорится в тексте издания.

Отмечается, что видеокамер на доме и прилегающей к нему территории нет, а соседи сказали, что ничего подозрительного не видели.

Официального подтверждения информации о краже пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обокрали народного депутата (фракция "Слуга народа") и прокурора Офиса генерального прокурора Украины.

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