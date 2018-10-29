В Киеве обокрали главу проекта ЕС: что пропало

В центре Киева неизвестные обокрали квартиру главы проекта "Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" Яноша Закони.
Об этом сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, отметив, что апартаменты он арендует.
При этом в Печерском управлении полиции имя пострадавшего не назвали, а только отметили, что кража была на улице Крутой спуск.
"Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие", - сообщили правоохранители.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные обокрали начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, его подчиненного и сотрудника полиции.
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