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/Криминал

В Киеве обокрали главу проекта ЕС: что пропало

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В центре Киева неизвестные обокрали квартиру главы проекта "Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" Яноша Закони.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, отметив, что апартаменты он арендует.

При этом в Печерском управлении полиции имя пострадавшего не назвали, а только отметили, что кража была на улице Крутой спуск.

В Киеве обокрали главу проекта ЕС: что пропало
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"Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие", - сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные обокрали начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, его подчиненного и сотрудника полиции.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Это украинский мир детка. Пока не прибили валил бы обратно, в европку
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