В Киеве мужчину обвинили в том, что он бросил в окно троллейбуса камень и ранил женщину.

Инцидент произошел на улице Луговой, подозреваемого сразу поймали пассажиры. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Правонарушитель не смог попасть в салон троллейбуса и решил прокатиться на лестнице извне. Водитель транспортного средства остановился и сделал замечание мужчине, после чего тот бросил в окно камень, разбил его (Окно. – Ред.) и попал женщине в голову", – говорится в сообщении.

В Киеве обиженный мужчина разбил окно троллейбуса и голову женщины Facebook/полиция Киева

Потерпевшей врачи оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали с ушибленной раной головы.

Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции ему было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве обиженный мужчина разбил окно троллейбуса и голову женщины

В Киеве обиженный мужчина разбил окно троллейбуса и голову женщины

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из хостелов Киева 24-летнего мужчину во время сна ранили ножом в шею. Пострадавший по состоянию на 10 июня находился в тяжелом состоянии в больнице, а подозреваемого задержали.

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