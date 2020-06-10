В Киеве мужчину обвинили в том, что он бросил в окно троллейбуса камень и ранил женщину.
Инцидент произошел на улице Луговой, подозреваемого сразу поймали пассажиры. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Правонарушитель не смог попасть в салон троллейбуса и решил прокатиться на лестнице извне. Водитель транспортного средства остановился и сделал замечание мужчине, после чего тот бросил в окно камень, разбил его (Окно. – Ред.) и попал женщине в голову", – говорится в сообщении.
В Киеве обиженный мужчина разбил окно троллейбуса и голову женщины
Facebook/полиция Киева
Потерпевшей врачи оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали с ушибленной раной головы.
Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции ему было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Киеве обиженный мужчина разбил окно троллейбуса и голову женщины
В Киеве обиженный мужчина разбил окно троллейбуса и голову женщины
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из хостелов Киева 24-летнего мужчину во время сна ранили ножом в шею. Пострадавший по состоянию на 10 июня находился в тяжелом состоянии в больнице, а подозреваемого задержали.
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