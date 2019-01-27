В Киеве ночью расстреляли двух мужчин: что известно

В двух районах Киева ночью 26 января произошла стрельба, в результате чего травмы получили два человека.

Так, на ул. Петра Запорожца, 14, возле магазина "Лоток" (Днепровский район) неизвестный выстрелил в голову 40-летнему мужчине. Пострадавший был госпитализирован в отделение нейрохирургии больницы скорой помощи, сообщил OBOZREVATEL источник. Обстоятельства устанавливаются.

Второй случай произошел на ул. Чернобыльская, в кафе "Золотой шампур" (Святошинский район). Как сообщают в Facebook "Вартові Еспресо", между посетителями началась драка и на место были вызваны сотрудники службы охраны "Сириус".

Когда охранники приехали, один из дебоширов достал оружие и начал стрелять. В результате один из секьюрити получил ранение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стрельба в Святошинском районе

Стрельба в Святошинском районе

Стрельба в Святошинском районе Google. Maps

Ранее сообщалось, что возле киевской гимназии родители школьников устроили жесткую драку. В результате дебоширы были доставлены в полицию. Как сообщили в учебном заведении, причиной инцидента послужил конфликт в Viber-группе.

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