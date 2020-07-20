В Киеве ночью прогремел взрыв и произошли два пожара: сгорели три авто, два – повреждено

Пожар в Соломенском районе Киеваа. ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Голосеевском и Соломенском районах Киева в ночь на 20 июля в результате пожаров три авто сгорели полностью, а еще два – было повреждено.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте. В результате ЧП никто из людей не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 19 июля, в 23:51, было сообщено о пожаре на улице Промышленной, 4, что в Голосеевском районе столицы. Уже на месте спасатели установили, что в результате возгорания бытового мусора случилось распространение огня на четыре авто, а также деревянный и металлический вагончики.

Пожар в Голосеевском районе Киева ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Пожар сначала локализовали, а тогда – ликвидировали. В результате ЧП полностью сгорели два авто марки "Газель", было повреждено лакокрасочное покрытие машины "Газ Соболь", а у ВАЗ 2114 – передний бампер и фару.

Деревянный вагончик также сгорел полностью, а в металлическом огонь уничтожил внутреннее убранство и личные вещи.

Пожар в Голосеевском районе Киева ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Уже 20 июля, в 01:00, выяснилось о еще одном пожаре – на улице Огородной, 13, что в Соломенском районе Киева. На месте спасатели установили, что на территории гаражного кооператива в одном из гаражей произошел взрыв с последующим горением.

Тогда разрушилась кирпичная стена между гаражами, в одном из которых было авто марки Mercedes CLK 320. Во время тушения спасатели вынесли на безопасное расстояние четыре кислородные баллоны и один баллон с пропаном, предупредив возможные взрывы. Сначала пожар локализовали, а тогда – ликвидировали.

В результате ЧП в одном гаражей полностью сгорел автомобиль, в другом были повреждены личные вещи и различные деревянные изделия. Причины обоих пожаров будут установлены позже.

Пожар в Соломенском районе Киева ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля возле села Наливайковка Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет.