В Киеве ночью подожгли отделение Ощадбанка. Фото
В ночь на 3 сентября произошло возгорание в отделении Ощадбанка по проспекту Лесной, 39а в Киеве.
Как сообщает Telegram "Киев Оперативный" со слов свидетелей, два человека в черной одежде разбили верхнюю часть окна и забросили в отделение предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Группа оперативного реагирования прибыла на вызов в течении 5 минут.
"Благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу Ощадбанка", – говорится в сообщении.
Правоохранителе проводят на месте происшествия следственные действия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с интервалом в несколько минут неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".