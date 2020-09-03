В Киеве ночью подожгли отделение Ощадбанка. Фото

В ночь на 3 сентября произошло возгорание в отделении Ощадбанка по проспекту Лесной, 39а в Киеве.

Как сообщает Telegram "Киев Оперативный" со слов свидетелей, два человека в черной одежде разбили верхнюю часть окна и забросили в отделение предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Группа оперативного реагирования прибыла на вызов в течении 5 минут.

"Благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу Ощадбанка", – говорится в сообщении.

Правоохранителе проводят на месте происшествия следственные действия.

В Киеве произошло возгорание в отделении Ощадбанка Telegram "Киев Оперативный"

Два человека в черной одежде забросили в отделение Ощадбанка предмет с горючим веществом Telegram "Киев Оперативный"

Предмет с горючим веществом взорвался и вызвал пожар Telegram "Киев Оперативный"

Пожар в Ощадбанке был быстро потушен Telegram "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с интервалом в несколько минут неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".