В Киеве ночью подожгли отделение Ощадбанка. Фото

Мирослав Семенюк Криминал 11:07, 3.09.2020 Обновлено: 11:26, 3.09.2020

В ночь на 3 сентября произошло возгорание в отделении Ощадбанка по проспекту Лесной, 39а в Киеве.

Как сообщает Telegram "Киев Оперативный" со слов свидетелей, два человека в черной одежде разбили верхнюю часть окна и забросили в отделение предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Группа оперативного реагирования прибыла на вызов в течении 5 минут.

"Благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу Ощадбанка", – говорится в сообщении.

Правоохранителе проводят на месте происшествия следственные действия.

В Киеве произошло возгорание в отделении Ощадбанка
Telegram "Киев Оперативный"
Два человека в черной одежде забросили в отделение Ощадбанка предмет с горючим веществом
Telegram "Киев Оперативный"
Предмет с горючим веществом взорвался и вызвал пожар
Telegram "Киев Оперативный"
Пожар в Ощадбанке был быстро потушен
Telegram "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с интервалом в несколько минут неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

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