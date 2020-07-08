В Киеве ночные клубы массово нарушают карантин: Кличко анонсировал проверки

В Киеве на соблюдение карантинных ограничений будут проверять развлекательные заведения, в частности, ночные клубы и дискотеки, которым не позволяли работать после 22:00.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, ответственность за нарушение режима должна быть суровой, ведь речь идет о безопасности и здоровье людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как вы знаете, ресторанам, кафе, кинотеатрам разрешили работать после 22:00, а вот различным развлекательным заведениям – нет. Но не все из них придерживаются регламентов работы. Госпродпотребслужба совместно с полицией начала проверки развлекательных заведений столицы. Мобильные группы проверяют ночные клубы, дискотеки – как они придерживаются ограничений", – подчеркнул Кличко.

Также он призвал киевлян обращаться в полицию в случае, если они стали свидетелями работы развлекательных заведений после 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 6 июля ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22 часов в пределах ослабления карантина.