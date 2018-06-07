В Киеве автомобиль вылетел на тротуар у парка: есть пострадавшие

В Киеве, на проспекте Победы, произошла авария с пострадавшими.

ДТП случилось днем, 7 июня, рядом с парком Киевского политехнического института.

Об этом сообщили пользователи в соцсети.

По предварительной информации, легковой автомобиль слетел с проезжей части на зеленую зону, рядом с которой по тротуару шли пешеходы.

"Парк КПИ. Жестко вылетела машина с проспекта в парк. Есть пострадавшие", - сообщили интернет-пользователи, опубликовавшие также видео ДТП.

На кадрах видна разбитая легковушка. В нескольких десятках метров лежит человек, над которым склонились прохожие. О том, является ли пострадавший водителем авто, или это пострадавший пешеход, на данный момент не известно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Место происшествия Гугл. Карты

Место происшествия Гугл. Карты

Место происшествия Гугл. Карты

Позже стало известно, что легковушка BMW "улетела" в парк на 50-70 метров, чудом не сбив пешеходов. Водителя авто скорая забрала в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о смертельной аварии с маршруткой в Ивано-Франковской области.