В Киеве неизвестный напал на девушку возле подъезда: момент попал на видео

В Киеве неизвестный мужчина напал на девушку прямо возле подъезда жилого дома. Ей удалось от него отбиться, после чего злоумышленник скрылся.

Нападение произошло на Позняках, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, листайте до конца страницы).

"Ночью на ул. Драгоманова на девушку напал какой-то маньяк. Неизвестно, что бы он сделал, если бы девушка не отбилась от него. Может, кто-то узнает его?" – обратились к подписчикам в соцсети.

Неизвестный напал на девушку Скриншот

Нападавший Скриншот

На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина атаковал прохожую на подходе к подъезду. Он схватил ее за плечо, но пострадавшей ударилось ударить его по лицу.

Улица Драгоманова Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля в Киеве неизвестный мужчина преследовал девушку, а затем напал и избил ее в подъезде многоэтажки. После этого он попытался ее изнасиловать.

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