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12 ноября • обновлено в 10:26
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/ Криминал

"Задули" газом и ограбили: в Киеве неизвестные жестоко напали на мужчину

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В Днепровском районе Киеве двое неизвестных напали на мужчину, который спал на остановке. Один из них применил к потерпевшему газовый баллончик. А потом они ограбили мужчину.

Инцидент произошел недалеко от дома на улице Ивана Миколайчука, 4. О ситуации сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появилось соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Отбитые наглухо задули газом, а потом еще и ограбили мужчину, который спал на остановке неподалеку от Ивана Миколайчука, 4", – говорится в посте.

В Киеве неизвестные жестоко напали на мужчину

В Киеве неизвестные жестоко напали на мужчину

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киеве 8 ноября двое неизвестных напали на члена аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Украины и основателя общественной организации StateWatch Александра Леменова. Они применили газовый баллончик и, вероятно, кастет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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