"Задули" газом и ограбили: в Киеве неизвестные жестоко напали на мужчину

В Днепровском районе Киеве двое неизвестных напали на мужчину, который спал на остановке. Один из них применил к потерпевшему газовый баллончик. А потом они ограбили мужчину.
Инцидент произошел недалеко от дома на улице Ивана Миколайчука, 4. О ситуации сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появилось соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Отбитые наглухо задули газом, а потом еще и ограбили мужчину, который спал на остановке неподалеку от Ивана Миколайчука, 4", – говорится в посте.
В Киеве неизвестные жестоко напали на мужчину
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киеве 8 ноября двое неизвестных напали на члена аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Украины и основателя общественной организации StateWatch Александра Леменова. Они применили газовый баллончик и, вероятно, кастет.
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