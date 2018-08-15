В Киеве неизвестные открыли стрельбу и скрылись на авто: объявлен план "Перехват"

В Киеве 15 августа группа неизвестных устроила драку со стрельбой и скрылась на нескольких автомобилях. С места происшествия госпитализировали двоих мужчин с огнестрельными ранениями ног и живота.

Как пояснили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве, конфликт произошел между несколькими мужчинами возле рынка.

"Также на месте происшествия обнаружено трое мужчин со следами побоев. Для установления обстоятельств драки полиция проводит осмотр и опрос свидетелей", — отметили в правоохранители.

Национальная полиция Киева

Очевидцы утверждают, что злоумышленники скрылись на белом микроавтобусе и серебрянных BMW и Toyota на иностранной регистрации. В городе ввели план "Перехват".

Как позднее сообщили в столичной полиции, микроавтобус со злоумышленниками удалось задержать около метро "Гидропарк".

Разыскиваемое авто "Информатор"

По неподтвержденной информации, местом происшествия стал рынок на Троещине. Очевидцы также сообщили, что один из пострадавших якобы находится в реанимации, а вход в больницу скорой помощи перекрыли неизвестные лица.

"Какие-то качки не пускают на прием в больницу. Они перекрыли холл", — сообщили свидетели.

Как писал OBOZREVATEL, 10 августа рядом со столичным вокзалом в кафе между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в перестрелку. По информации правоохранителей, пострадали трое людей.