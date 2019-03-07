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/Криминал

В Киеве недостроенная больница стала ''моргом'' для мужчины

2.1тЧитать материал на украинском

На территории строительства одной из клиник в Киеве разбился строитель.

По данным источника OBOZREVATEL, трагедия произошла в Шевченковском районе. Как стало известно, 51-летний мужчина упал с недостроенного корпуса. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По одной из версий, это был несчастный случай.

Трагедия произошла в Шевченковском районе

Трагедия произошла в Шевченковском районе

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в один день в результате падения с высотных зданий погибли три человека. ЧП произошли в Дарницком и Голосеевском районах.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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